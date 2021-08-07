شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات منتجات البترول تقفز لـ504 ملايين دولار فى مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات رسمية ارتفاع قيمة الصادرات من منتجات البترول بنسبة كبيرة في شهر مايو الماضي، حيث بلغت قيمة منتجات البترول نحو 504 مليون دولار، بينما كانت 77 مليون دولار في شهر مايو عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 554.7%.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن صادرات مصر من المنتجات البترول كانت في صدارة قائمة الصادرات المصرية من أهم السلع خلال شهر مايو الماضي، وارتفعت قيمـة الصادرات بنسبة 80.3%، حيـث بلغـت 3.11 مليار دولار خـلال شهر مايو 2021، مقابل 1.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 96.6٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 81.4٪، فواكة طازجة بنسبة 70.9٪.

وانخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر مايو 2021، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها اسمده بنسبة 48.1٪، منتجات ألبان بنسبة 29.2%، أثاث بنسبة 19.8٪، مستحضرات عطور وتجميل بنسبة 9.4٪.

وارتفعت قيمـة الـواردات بنسبة 35.4٪، حـيث بلغـت 6.45 مليار دولار خـلال شهر مايو 2021 مقابل 4.76 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 58.6٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 57.9%، خشب ومصنوعاته بنسبة 65.9٪، فول صويا بنسبة 21.2%.