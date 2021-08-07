شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات بختام تعاملات الأسبوع وعيار 21 بـ 775 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبطت أسعار الذهب بختام جلسات الأسبوع بقيمة 3 جنيهات، ليغلق الذهب هذا الأسبوع على تراجع ملحوظ بعد أن سجلت الأسعار العالمية للمعدن النفيس هبوطا كبيرا من 1800 دولار إلى 1764 دولارا.

سعر جرام الذهب سجل 778 جنيها في التعاملات المسائية مساء الجمعة، وهبط إلى 775 جنيها للجرام بعد تراجع الأونصة إلى مستويات 1764 دولارا عقب إعلان تقرير الوظائف الأمريكية.





أسعار الذهب في مصر

عيار 18 سجل 664 جنيها

عيار 21 سجل 775 جنيها

عيار 24 سجل 886 جنيها

الجنيه الذهب 6200 جنيه

أونصة الذهب 1764 دولارا



شهدت أسعار الذهب حركة مستمرة هذا الأسبوع لكنها ظلت محدودة في قناة سعرية 1800 إلى 1810 دولار، في حين شهد السوق العالمي بدءاً من أمس الجمعة تراجعات كبيرة في الذهب العالمي بعد إعلان ارتفاع عدد الوظائف الأمريكية.

الذهب ترمومتر لحركة الاقتصاد، فكلما نشهد انتعاش اقتصادي وحركة إيجابية نحو توفير الوظائف نلاحظ تراجع سعر الذهب كما حدث في البورصة العالمية أمس.