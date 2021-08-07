شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار وحدات مشروع سكن لكل المصريين لفئة متوسطى الدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 أسعار الوحدات السكنية لفئة متوسطي الدخل، والتى من المقرر طرح كراسات شروط الحجز الخاصة به اعتبارًا من غدًا الأحد في مختلف مكاتب البريد المميكنة .

وتبدأ أسعار الوحدات السكنية من 471 ألف جنيه للوحدة الدور الأرضي بمساحة 100 متر، أما أسعار الوحدات المتكررة تترواح من 501 ألف إلى 546 ألف جنيه، بالإضافة إلى نسبة 5% وديعة صيانة، تسدد عند التعاقد ولا تسترد، ويبلغ مقدم الحجز 55 ألف جنيه، على أن يستكمل الحاجز باقي نسبة المقدم عند الانتهاء من فرز الأوراق وإعلان نتيجة أسماء المقبولين.



أسعار وحدات متوسطي الدخل

تبدأ مكاتب البريد طرح كراسات شروط حجز الوحدات السكنية المطروحة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن لكل المصريين 2" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، بعد غدٍ الأحد 8/8/2021 : 14/8/2021، للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، ومن يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن المقرر أن يتم سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية، والمصروفات الإدارية، بمكاتب البريد المُميكنة، وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المُرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال الفترة السابق ذكرها، مضيفاً أنه يتم طرح هذه الوحدات فى ضوء طرح البنك المركزي المصري، لمبادرته الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3 % لمدة 30 عاماً، والتي بدأ تطبيقها منذ يوم 13 يوليو 2021، حيث يتم طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم (غرفتين وصالة، و3 غرف وصالة)، لمنخفضي ومتوسطي الدخل، بجانب طرح وحدات سكنية يتم تنفيذها خلال 3 سنوات (3 غرف وصالة) لمتوسطى الدخل.

وأشارت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه يتم طرح وحدات جاهزة للتسليم الفوري (غرفتين وصالة، و3 غرف وصالة) بمساحات تتراوح بين 75 و90 م2، في مدن ومراكز المحافظات التالية: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط)، وتتراوح أسعار الوحدات السكنية بين 164 و310 آلاف جنيه، كما سيتم طرح وحدات أخرى ضمن نفس الإعلان في مدينتي شطا والزرقا بمحافظة دمياط بمساحات تتراوح بين 105 و114م2، وبسعر يتراوح بين 640 و900 ألف جنيه، موضحة أن شراء تلك الوحدات يتم وفقاً لنظام التمويل العقاري، والشروط التفصيلية للمبادرة الصادرة من البنك المركزي المصري بتاريخ 13 يوليو 2021، حيث يتم سداد مقدم يبدأ من 10 % لوحدات محدودي الدخل، و15 % لوحدات متوسطي الدخل لمدة تصل إلى 30 عامًا بسعر عائد 3 % سنويًا متناقصة، ويتم شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يتم أيضاً طرح وحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة) سيتم تسليمها خلال 36 شهرا، بالمدن التالية: (بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة "البداري"، وبورفؤاد)، وتتراوح مساحات الوحدات السكنية المطروحة بين 100 و120 م2، ويتراوح سعر الوحدة السكنية بين 471 و950 ألف جنيه، وسيتم سداد 12 دفعة ربع سنوية تبدأ في 1 يناير 2022 تبلغ قيمتها 25 % من ثمن الوحدة، ويسدد باقي ثمن الوحدة بحد أقصى 65 % من ثمن بيعها بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 30 عاماً بسعر عائد 3 % متناقصة سنوياً، ويتم شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

وقالت مى عبدالحميد: فيما يخص حدود الدخل من جميع مصادر الدخل التي سيتم التعامل وفقاً لها، للعملاء من منخفضي ومتوسطي الدخل، فبالنسبة للمواطنين من منخفضي الدخل، فإن الحد الأقصى لصافي الدخل السنوي للأعزب يبلغ 54 ألف جنيه بما يعادل 4500 جنيه شهرياً، والحد الأقصى لصافي الدخل السنوي للأسرة يبلغ 72 ألف جنيه بما يعادل 6000 جنيه شهرياً، أما فيما يخص المواطنين من متوسطي الدخل فإن الحد الأقصى لصافي الدخل السنوي للأعزب يبلغ 120 ألف جنيه بما يعادل 10 آلاف جنيه شهرياً، و168 ألف جنيه سنوياً للأسرة بما يعادل 14 ألف جنيه شهرياً، على أن يكون الحد الأدني لصافي الدخل الشهري لمنخفضي الدخل 1200 جنيه، والحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لمتوسطي الدخل 2500 جنيه.