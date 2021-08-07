شكرا لقرائتكم خبر عن 13 سهمًا بالبورصة حققت صعودًا أكثر من 20% خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر
- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بنسبة 20.08% ليغلق عند مستوى 8.670 جنيه.
- الصناعات الكيماوية المصرية-كيما بنسبة 20.26% ليغلق عند مستوى 4.3570 جنيه.
- جولدن تكس للأصواف بنسبة 20.46% ليغلق عند مستوى 8.360 جنيه.
- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون بنسبة 22.45% ليغلق عند مستوى 6.490 جنيه.
- مصرف أبو ظبى الإسلامى - مصر بنسبة 22.46% ليغلق عند مستوى 150.210 جنيه.
- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بنسبة 26.98% ليغلق عند مستوى 12.050 جنيه.
- الدلتا للسكر بنسبة 28.57% ليغلق عند مستوى 17.730 جنيه.
- أسمنت سيناء بنسبة 28.74% ليغلق عند مستوى 8.510 جنيه.
- جنوب الوادي للأسمنت بنسبة 34.18% ليغلق عند مستوى 2.587 جنيه.
- العربية المتحدة للشحن والتفريغ بنسبة 32.43% ليغلق عند مستوى 1.27 جنيه.
- التعمير والاستشارات الهندسية بنسبة 36.13% ليغلق عند مستوى 45.590 جنيه.
- أكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بنسبة 44.03% ليغلق عند مستوى 30.260 جنيه.
- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 44.51% ليغلق عند مستوى 13.700 جنيه.