شكرا لقرائتكم خبر عن 13 سهمًا بالبورصة حققت صعودًا أكثر من 20% خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 4.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، الأسبوع الأول في شهر أغسطس، ليغلق عند مستوى 706.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.7%، وحقق 13 سهمًا صعودًا بنسبة أكثر من 20% خلال الأسبوع المنتهي وهي

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بنسبة 20.08% ليغلق عند مستوى 8.670 جنيه.

- الصناعات الكيماوية المصرية-كيما بنسبة 20.26% ليغلق عند مستوى 4.3570 جنيه.

- جولدن تكس للأصواف بنسبة 20.46% ليغلق عند مستوى 8.360 جنيه.

- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون بنسبة 22.45% ليغلق عند مستوى 6.490 جنيه.

- مصرف أبو ظبى الإسلامى - مصر بنسبة 22.46% ليغلق عند مستوى 150.210 جنيه.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بنسبة 26.98% ليغلق عند مستوى 12.050 جنيه.

- الدلتا للسكر بنسبة 28.57% ليغلق عند مستوى 17.730 جنيه.

- أسمنت سيناء بنسبة 28.74% ليغلق عند مستوى 8.510 جنيه.

- جنوب الوادي للأسمنت بنسبة 34.18% ليغلق عند مستوى 2.587 جنيه.

- العربية المتحدة للشحن والتفريغ بنسبة 32.43% ليغلق عند مستوى 1.27 جنيه.

- التعمير والاستشارات الهندسية بنسبة 36.13% ليغلق عند مستوى 45.590 جنيه.

- أكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بنسبة 44.03% ليغلق عند مستوى 30.260 جنيه.

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 44.51% ليغلق عند مستوى 13.700 جنيه.