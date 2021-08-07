الذهب يتعرض لضغوط من الدولار

المناطق - وكالات

نزل الذهب خلال تعاملات أمس، ليقبع قرب المستوى المهم البالغ 1800 دولار للأوقية (الأونصة)، إذ تعرض لضغوط من الدولار الأقوى، وفقا لـ”رويترز”.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1799.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:17 بتوقيت جرينتش، ليسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف حزيران (يونيو). وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المائة، إلى 1802.50 دولار.

وقال ستيفن إينس الشريك الإداري لدى “إس.بي.آي كابيتال” لإدارة الأصول “الأرقام القوية للتوظيف الأمريكي تأتي على خلفية من خطاب يميل إلى التشديد النقدي من مجلس الاحتياطي الاتحادي، أعتقد أن هذا سيفزع أي أسواق حساسة لأسعار الفائدة مثل الذهب”.

وأضاف، “ذلك هو السبب في أننا نشهد عمليات خفض للمخاطر حاليا، حدوث انهيار تام للذهب أمر مستبعد بشكل كبير وأن مستوى الدعم عند 1790 دولارا يجب أن يتماسك.

وبدأت المخاوف حيال الخفض التدريجي للتحفيز، بعد أن قال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إن الشروط لزيادة أسعار الفائدة قد تلبى في أواخر 2022، وإن البنك المركزي قد يبدأ في تقليص برنامجه لشراء الأصول هذا العام.

وقال كريستوفر والر عضو مجلس محافظي البنك إنه يرى احتمالا لخفض السياسة التيسيرية في وقت أقرب مما يتوقع البعض، بالنظر إلى تقدم التعافي الاقتصادي وتحسن سوق العمل.

ويقلص ارتفاع أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، كما أن ارتفاع مؤشر الدولار يقلص جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.12 دولار للأوقية (الأونصة) وانخفضت بنحو 1.4 في المائة، في الأسبوع.

ونزل البلاتين 0.4 في المائة، إلى 1001.66 ويتجه صوب تسجيل أكبر هبوط أسبوعي منذ حزيران (يونيو)، بينما ارتفع البلاديوم 0.2 في المائة، إلى 2652.93 دولار.