شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات البترول الخام تسجل زيادة بنسبة 248% فى شهر مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الصادرات المصرية من البترول الخام قفزة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية من البترول الخام نحو 297.7 مليون دولار في شهر مايو الماضي، بينما كانت 85.3 مليون دولار فقط في شهر مايو عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 248.9%.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن صادرات البترول الخام كانت ضمن قائمة السلع الأكثر تصديرا خلال شهر مايو الماضي، والتي ضمت أيضا صادرات منتجات البترول، حيث بلغت قيمة منتجات البترول نحو 504 مليون دولار، بينما كانت 77 مليون دولار في شهر مايو عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 554.7%.

وإجمالا بلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية في شهر مايو الماضي نحو 3.11 مليار دولار، مقابل 1.72 مليار دولار في شهر مايو عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 80.3%، وشملت قائمة الصادرات مجموعة من السلع التي ساهمت في الوصول إلى هذه القيمة.

وفى المقابل ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 35.4٪، حـيث بلغـت 6.45 مليار دولار خـلال شهر مايو 2021 مقابل 4.76 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 58.6٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 57.9%، خشب ومصنوعاته بنسبة 65.9٪، فول صويا بنسبة 21.2%.