شكرا لقرائتكم خبر عن 10 حقوق للمستفيدين من التمويل متناهى الصغر أبرزها شروط سداد الأقساط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزايد أعداد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر ليصل إلى 3.3 مليون مستفيد بالتمويل متناهي الصغر بقيمة 21.7 مليار جنيه حتى نهاية مايو عام 2021، وهناك 10 حقوق يجب للمستفيدين مراعاتها عند التعامل مع الجهات المستفيدة من التمويل وهي:

1- تأكد أن جهات التمويل متناهي الصغر مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية، ولديها رقم هاتف مخصص لتلقي الشكاوى وآلية وفترة محددة للرد على شكاوى العملاء.

2- اسأل عن أي بند أو شرط غير واضح في العقود والمستندات المقدمة من جهات التمويل متناهي الصغر.

3- تأكد من مراجعة جميع المعلومات عن المنتجات أو الخدمات التمويلية بنموذج شروط التمويل الأساسية والعقود التي توقعها لدى جهة التمويل؛ لأن توقيعك يعتبر موافقة نهائية.

4- راجع شروط فسخ العقود وفترة السماح ومدتها 3 أيام عمل.

5- تأكد من فهمك لأحكام وشروط سداد الأقساط.

6- راجع شروط وأحكام ونماذج الطلبات بما تتضمنه من البيانات التحذيرية للعواقب المترتبة عن سوء استخدامك للمنتجات أو الخدمات التمويلية.

7- راجع التقرير المقدم من جهات التمويل عن معلوماتك وبياناتك الواردة من نظام الاستعلام الائتماني وأعرف كيفية تقديم تظلم إن كانت المعلومات والبيانات غير صحيحة.

8- عليك إيضاح الضمانات التي تقدمها لجهات التمويل وكيفية تصرفهم فيها، وعليك تقديم تغطية تأمينية لصالح جهات التمويل عند طلبها، وعند استخدام سجل الضمانات المنقولة، لا يجوز لك التصرف في الضمان المقدم لجهة التمويل إلا بعد الرجوع لها.

9- الضمان المقدم لجهة التمويل إلا بعد الرجوع لها (تأكد من حصولك على مخالصات موقعة من جهات التمويل عند انتهاء العقد).

10- احرص على طلب تحديث موقف بيان الأقساط الموجودة معك مرة على الأقل للتمويل الذي يستحق السداد في فترة حتى 6 شهور، ومرتين للتمويل الذي يستحق أكثر من ذلك.