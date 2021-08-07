شكرا لقرائتكم خبر عن «منشآت»: 10 آلاف منشأة تستفيد من منصة مزايا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، عن استفادة 10 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة من الخدمات المقدمة للقطاع الخاص، بأسعار مخفضة، من خلال منصة مزايا التابعة للهيئة.

وأكدت الهيئة حرصها على أن يكون قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، وممكنا لتحقيق رؤية 2030، وذلك من خلال بناء بيئة محفزة ومجتمع ريادي وإيجاد المزيد من فرص زيادة الربحية وتحسين أداء وكفاءة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت الهيئة، أنها أطلقت في أواخر عام 2019 منصة مزايا، والتي تهدف إلى توفير احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خدمات القطاع الخاص بأسعار مخفضة، وتمكين هذه المنشآت من زيادة مبيعاتها من خلال تقديم الخدمات في المنصة، وقد تجاوز عدد مقدمي الخدمات المخفضة في منصة مزايا 150 منشأة، واستفاد من عروضهم أكثر من 10 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة.

فيما طلبت الغرف التجارية بمختلف المناطق من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الاطلاع على الملف التعريفي الخاص بمنصة مزايا، وذلك للتعرف على المنصة والاستفادة من الخدمات المخفضة في المنصة والتي تقدم بشكل حصري للمستفيدين من قطاع الأعمال السعودي، ومن جهة أخرى يمكنكم الاستفادة من المنصة بتقديم خدماتكم من خلال المنصة للوصول إلى شريحة كبيرة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تستفيد من خدمات منشآت بشكل مستمر، مما يساهم في إنجاح ونمو واستقرار أعمال المنشآت مقدمة الخدمات والمستفيدة من المنصة.