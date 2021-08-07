شكرا لقرائتكم خبر عن نقص الإنتاج يرفع أسعار السيارات المستعملة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مختص في شركة صناعة السيارات، أن ارتفاع أسعار السيارات المستعملة يعود إلى نقص إنتاج السيارات الجديدة بسبب نقص أشباه الموصلات، وهو ما دفع إلى زيادة الأسعار والطلب على السيارات المستعملة، متوقعا انتهاء أزمة أشباه الموصلات قريبا.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جنرال موتورز في أفريقيا والشرق الأوسط، لؤي الشرفاء: إن حكومات دول المنطقة تدفع بعجلة التطور والتحول إلى الأمام بقوة وحماس ونعمل مع تلك الدول للإسراع وترسيخ رؤية الشركة لتحقيق مستقبل خال من الحوادث والانبعاثات والازدحام المروري.

وأضاف الشرفاء، أن هناك إقبالا غير طبيعي على السيارات، مضيفا أن معدل النمو في العام المنصرم على مستوى الشرق الأوسط بلغ 17%، وحققت شيفروليه وجي إم سي نموا بـ15%، وبلغ معدل النمو في السعودية 70% وفي الإمارات 69%، والكويت 110%، بسبب نمو الطلب على السيارات وعلى المنتج.

وأشار إلى أن ذلك التزام واقعي وليس على مستوى الولايات المتحدة والصين، ونعمل مع حكومات المنطقة لتوفير البنية التحتية اللازمة للسيارات الكهربائية، مشيرا إلى إطلاق عدة أنواع من سيارات الشركة في المنطقة قريبا.

وتحولت شركة جنرال موتورز إلى الربحية في الربع الثاني من العام الحالي، بقيمة 2.8 مليار دولار مقارنة مع خسارة بأكثر من 800 مليون دولار في الربع الثاني من العام الماضي نتيجة جائحة كورونا.

وذكر رئيس جنرال موتورز في أفريقيا والشرق الأوسط، أن شركته رفعت توقعاته لأرباح العام الجاري 2021، بعد نتائجها الإيجابية في الربع الأول من العام الجاري، لتتراوح من 11.5 إلى 13 مليار دولار في 2021، بدلا من 10 إلى 11 مليار دولار توقعات ما قبل نتائج الربع الأول من العام الجاري، وسط تفاؤل بسبب زيادة الطلب.