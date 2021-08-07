شكرا لقرائتكم خبر عن 65 مليار دولار صفقات عقارية خليجية خلال 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر تقرير عقاري، أن قيمة الصفقات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي بالنصف الأول من العام 2021، ارتفعت إلى 64.9 مليار دولار، أي أقل بنحو 26% و32% من الأرقام الكلية لعامي 2020 (90.5 مليار دولار) و2019 (96.5 مليار دولار) على التوالي، وفقا لتحليل كامكو إنفست للتقديرات الرسمية.

وأضاف التقرير، أنه على الرغم من أنه على أساس سنوي تمثل تقديرات النصف الأول من العام 2021 بالفعل نموا قويا، فإنه من المتوقع أن تصل معدلات النمو على أساس سنوي إلى مستويات أكثر ارتفاعا، حيث لم يكن من الممكن إجراء تحليل مقارن دقيق نظرا لعدم إعلان بعض الأسواق عن معدلات الربع الثاني من العام 2021 وصفقات يونيو 2021 بعد.

وأوضح التقرير أن السعودية أسهمت بأكثر من نسبة 44% من إجمالي قيمة الصفقات، بينما أضافت الإمارات نسبة 26% إلى معاملات المنطقة في النصف الأول من العام 2021.

وأوضحت أنه بالنسبة لبعض الأسواق مثل دبي والسعودية تجاوزت الصفقات العقارية في النصف الأول من العام 2021 تلك التي تم تحقيقها في النصف الأول من العام 2020 والنصف الأول من العام 2019، كما وصل متوسط قيمة الصفقات إلى أعلى مستوياته في النصف الأول من العام 2021 لكلا السوقين مقارنة بالنصف الأول من العام 2019، مما يشير إلى تحسن معنويات الإقبال على الاستثمار في العقارات ذات الأسعار الجذابة.