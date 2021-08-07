شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يوسع مكاسبه وينهي التداولات عند أعلى مستوى قياسي جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة في أعقاب صدور تقرير الوظائف الشهري القوي الأمر الذي دفع "داو جونز" للإغلاق عند أعلى مستوى قياسي على الإطلاق.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 843 ألف وظيفة خلال شهر يوليو/تموز الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى إضافة 870 ألف وظيفة في نفس الفترة.



وأظهر تقرير الوظائف أيضا انخفاض معدل البطالة إلى 5.4% في الشهر الماضي من 5.9% في يونيو/حزيران بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض المؤشر عند 5.7%.



هذا، وتستمر الجهود على مستوى العالم من أجل مكافحة تفشي فيروس كورونا لا سيما مع ظهور سلالة المتحور "دلتا" الأكثر فتكا.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول 1.2% أو ما يعادل 81 سنتا وأغلق عند 68.28 دولار للبرميل، وسجل الخام خسائر أسبوعية بنسبة 7.7% هي الأكبر منذ أكتوبر/تشرين الاول الماضي.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.8% أو ما يعادل 59 سنتا وأغلق الخام عند 70.70 دولار للبرميل مسجلا خسائر أسبوعية بنسبة 6.2%.



وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.4% (ما يعادل 144 نقطة) إلى 35208 نقاط، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.8% وبلغ أعلى مستوى عند 35246 نقطة وأقل مستوى عند 35077 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 7 نقاط) إلى 4436 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.9%، وبلغ أعلى مستوى عند 4440 نقطة وأقل مستوى عند 4429 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 59 نقطة) إلى 14835 نقطة، وسجل المؤشر مكاسب أسبوعية بنسبة 1.1%، وبلغ أعلى مستوى عند 14890 نقطة وأقل مستوى عند 14788 نقطة.