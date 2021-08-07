شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على ارتفاع رغم صعود قوي للدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تداولات اليوم الجمعة رغم صعود قوي للدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية وتأثير ذلك سلبيا على أداء السلع.



وشهدت مناطق في ولايات الغرب والوسط الأمريكية تساقطا للأمطار في الآونة الأخيرة الأمر الذي خفف القلق بشأن الجفاف وتأثيره على جودة المحاصيل.



وذكرت زارة الزراعة الأمريكية في تقريرها الأسبوعي الصادر يوم الإثنين الماضي أن هناك تحسنا في حجم محاصيل الصويا بما فاق التوقعات.



وارتفعت وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في عدد من الدول حول العالم أبرزها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة نتيجة ظهور سلالة "دلتا" سريعة التفشي وأيضا ظهور متحور جديد في بريطانيا.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 20:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.8 نقطة وفي حين سجل أقل مستوى عند 92.2 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.7% وأغلقت عند 13.36 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 13.42 دولار وأقل سعر عند 13.23 دولار.