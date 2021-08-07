شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "مايكروسوفت" يغلق على استقرار مع تشديد الشركة إجراءات مكافحة كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر سهم "مايكروسوفت" خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل الإجراءات المشددة من جانب شركة البرمجيات الأمريكية فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا.



وانضمت "مايكروسوفت" مؤخرا إلى عدد من شركات التكنولوجيا الأمريكية بإلزام الموظفين العائدين للعمل من مكاتب الشركة بضرورة الحصول على لقاحات مضادة للفيروس.



وأكدت "مايكروسوفت" على أنها تتابع عن كثب تطورات جائحة كورونا خاصة مع ظهور سلالة "دلتا" المتحورة سريعة التفشي وارتفاع أعداد الإصابات في الولايات المتحدة مؤخرا.



وتستعد "مايكروسوفت" لإعادة فتح مقراتها لعمل موظفيها بشكل كامل في الولايات المتحدة بحلول الرابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.



بالمقارنة، أعلنت شركة "أمازون دوت كوم" للتجارة الإلكترونية تأجيل عودة موظفيها للعمل من مكاتبها في الولايات المتحدة إلى شهر يناير/كانون الثاني المقبل بدلا من سبتمبر/أيلول كما كانت تخطط في باديء الأمر.



وعلى صعيد التداولات، استقر سهم "مايكروسوفت" على نحو سلبي مغلقا جلسة الجمعة عند 289.4 دولار، وسجل أعلى سعر عند 289.5 دولار وأقل سعر عند 387.6 دولار.