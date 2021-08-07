شكرا لقرائتكم خبر عن شركة "موديرنا" تؤكد فاعلية لقاحها في الوقاية من "كورونا" لستة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "موديرنا" الأمريكية للمستحضرات الطبية والتكنولوجيا الحيوية أن فاعلية لقاحها المضاد لفيروس كورونا تصل إلى 93% كما أن هذه الفاعلية مستمرة لمدة ستة أشهر على الأقل.



وأضافت "موديرنا" أنها سوف تستكمل طلبات الحصول على موافقة وكالة الغذاء والدواء الأمريكية بشكل كامل في وقت لاحق هذا الشهر على لقاحها المذكور.



وأشارت إلى أن الدراسات النهائية المعملية للقاحها أظهرت فاعلية مستمرة للقاحها المضاد لفيروس كورونا بنسبة 93% وعلى مدار 6 أشهر بعد منح الجرعة الثانية.



وصرح المدير التنفيذي لـ"موديرنا" "ستيفان بانسل" أن الشركة تلقت نتائج عظيمة تتعلق باللقاح والاختبارات السريرية في الوقاية من فيروس كورونا خاصة على مرضى مصابين في الأساس بأمراض مزمنة أخرى مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والأورام واضطرابات المناعة الذاتية والأمراض النادرة.



وشدد "بانسل" على "موديرنا" تراقب عن كثب تطورات متحور "دلتا" سريعة التفشي تراه تهديدا حقيقيا يجب الحذر منه، لكنه لم يتطرق إلى مدى فاعلية لقاح "موديرنا" في الوقاية من متحور "دلتا".