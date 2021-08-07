شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جونسون أند جونسون" يتراجع رغم إصدار دراسة إيجابية بشأن لقاحها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "جونسون" أند جونسون" خلال تداولات اليوم الجمعة على الرغم من إصدار دراسة إيجابية تتعلق بلقاح شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية المضاد لفيروس كورونا.



وذكر بحث أجراه علماء في جنوب إفريقيا اليوم بأنهم خلصوا في دراسة معملية إلى أن لقاح شركة "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس كورونا يوفر الحماية من الوفاة بهذا المرض بنسبة تتجاوز 90%.



وأضافوا في الدراسة أن لقاح "جونسون أند جونسون" الذي يوزع على جرعة واحدة وفر مناعة قوية للعاملين في قطاع الرعاية الصحية والأطقم الطبية خاصة في الحماية من الوفاة بنسبة تتراوح بي 91% و96%.



يأتي ذلك على الرغم من أن لقاح "جونسون أند جونسون" واجه تعليقا في وقت سابق هذا العام من جانب السلطات الصحية الأمريية بسبب إصابة من بعض من حصلوا عليه بجلطات دموية نادرة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "جونسون أند جونسون" بنسبة 0.3% وأغلق جلسة الجمعة عند 173.1 دولار، وسجل أعلى سعر عند 173.9 دولار وأقل سعر عند 172.4 دولار.