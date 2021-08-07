شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تويتر" ينخفض بنحو 3% مع مواجهة مشكلات في الهند والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "تويتر" خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل استمرار مواجهة شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية بعض المعوقات في الهند.



وكانت "تويتر" قد عينت أحد المحامين البارزين في الهند للدفاع عن مصالحها أمام محاكم نيودلهي فيما يتعلق بقواعد التكنولوجيا الجديدة التي يجب امتثال شركات التكنولوجيا لها.



وجاء ذلك بعد أيام من تهديد القضاء الهندي لشركة "تويتر" بفرض عقوبات بسبب عدم امتثالها للقواعد الجديدة لتكنولوجيا المعلومات الأمر الذي يعني إمكانية فقدان "تويتر" لحصانتها وتعرضها للمساءلة بشأن المحتوى المضلل على منصتها.



وذكر مسؤولون في الهند بأن الحكومة سوف تؤكد على امتثال كافة شركات التكنولوجيا لقواعدها الجديدة وإلا مواجهة تقييد على أعمالها في البلاد.



تجدر الإشارة إلى أن "تويتر" أعلنت عن نتائج أعمال فصلية إيجابية عن الربع السنوي الثاني من العام الجاري شملت زيادة في الأرباح والإيرادات وعدد المستخدمين.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "تويتر" بنسبة 2.8% إلى 67.3 دولار، وسجل أعلى سعر عند 69.8 دولار وأقل سعر عند 66.8 دولار.