شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أغراض لمجمعة التأمين على أعمال البناء أبرزها صرف وتحصيل التعويضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، وهي المجمعة التي تأسست طبقًا لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد.

وتتولى المجمعة إدارة الأعمال المتعلقة بالتغطية التأمينية للعملاء الذين يطلبون الحصول على وثائق تأمين من المسئولية المدنية المترتبة على الأخطار الناجمة عن أعمال البناء وتتخذ المجمعة كل ما من شأنه تحقيق أغراضها لصالح شركات التأمين والأعضاء ولها على وجه الخصوص:

1- مراجعة التصميمات والرسومات الإنشائية والمعمارية لمشروعات المباني التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون بغرض استصدار وثائق تأمين من المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، وذلك من خلال الجهاز الهندسي للمجمعة أو المكاتب الهندسية الاستشارية المتخصصة المسجلة بوزارة الإسكان، وتعتمد المجمعة تلك التصميمات والرسومات متى تحققت من سلامتها ومطابقتها للأصول الفنية ولها إبداء ملاحظاتها عليها وإبلاغها لطالبي وثائق التأمين لإزالة أسبابها.

2- إدارة العملية التأمينية الخاصة بأخطار المسئولية المدنية لأعمال البناء بما في ذلك إصدار وثائق التأمين وصرف التعويضات لصالح ونيابة عن شركات التأمين الأعضاء.

3- تحصيل أقساط وثائق التأمين المصدرة وأتعاب المراجعة ويتم سداد التحميلات على صافي الأقساط المحصلة عن طريق المجمعة إلى الجهات المنوطة بها-الهيئة العامة للرقابة المالية (6 في الألف رسوم الإشراف والرقابة+ 1 في الألف مقابل خدمات اعتماد وتعديل وثائق التأمين + 2 في الألف صندوق حماية حملة الوثائق) ومصلحة الضرائب (الدمغة النسبية حصة العميل وحصة الشركة) والضريبة النوعية.

4- المتابعة الميدانية لأعمال المباني التي صدرت عنها وثائق التأمين للتحقق من مطابقة الأعمال المنفذة للتصميمات والرسومات التي تم اعتمادها.

5- إبلاغ الملاحظات الفنية على أعمال البناء للمالك والمهندس والمقاول، وإذا كانت الملاحظات تمثل خطورة على سلامة المبنى فعلي إدارة المجمعة أن تخطر بذلك مالك البناء وجهاز التفتيش الفني على البناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والجهة المختصة بشئون التنظيم.

6- فحص ودراسة طلبات التعويض التي تقدم من المضرورين أو ورثتهم أو وكلائهم لتحديد المبالغ واجبة الأداء للمستحقين طبقًا لشروط وثيقة التأمين.

7- تحديد أنصبة الشركات الأعضاء في التعويضات المسددة وتحت التسوية والمصروفات المتعلقة بها.

8- إعداد القوائم المالية بما فيها الحساب المشترك متضمنًا الأقساط موزعة وفقًا لحصص الشركات الأعضاء مخصومًا منها نصيبها في التعويضات.

9- الاستعانة بالخبرات الفنية المناسبة لتطوير وسائل الأمان والسلامة بما يؤدي إلى تقليل الأخطار المؤمن منها.

10- إنشاء و/أو شراء و/أو استئجار المقرات اللازمة للمجمعة للقيام بأعمالها وتجهيزها بالأثاث والأجهزة والمعدات وشبكات الاتصالات المناسبة.