شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج خلال الأسبوع المنتهى.. و"السعودية" تربح 95.7 مليار ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، للأسبوع الثاني على التوالي، بنسبة 1.79% رابحًا 196.71 نقطة، ليغلق عند مستوى 11209.42 نقطة، فيما هبط المؤشر العام لسوق مسقط، بنسبة 0.7% خاسرًا 28.38 نقطة ليغلق عند مستوى 4002.02 نقطة، وتراجعت مؤشرات بورصة الكويت.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، للأسبوع الثاني على التوالي، بنسبة 1.79% رابحًا 196.71 نقطة، ليغلق عند مستوى 11209.42 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.87% رابحًا 212.8 نقطة ليغلق عند مستوى 24660.05 نقطة.

وبلغ حجم التداول ببورصة السعودية 1.2 مليار سهم بقيمة 38.2 مليار ريال عبر تنفيذ 2.2 مليون صفقة، وربح رأس المال السوقي 95.7 مليار ريال ليغلق عند 9.785 تريليون ريال سعودي.

وصعد ببورصة السعودية 10 قطاعات على رأسها البنوك بنسبة 4.63%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.03%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.5%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 6.13%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.46%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.32%.





بورصة الكويتفيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، بعد صعود دام أسبوعين، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.23% خاسرًا 15.17 نقطة ليغلق عند مستوى 6565.84 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.16% خاسرًا 11.25 نقطة ليغلق عند مستوى 7153.37 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.46% خاسرًا 24.85 نقطة ليغلق عند مستوى 5412.5 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.65% خاسرًا 37.49 نقطة ليغلق عند مستوى 5700.15 نقطة.

وبلغ حجم التداول خلال تعاملات الأسبوع نحو 1.633 مليار سهم بقيمة 289.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 59.9 ألف صفقة.





بورصة مسقطوهبط المؤشر العام لسوق مسقط، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.7% خاسرًا 28.38 نقطة ليغلق عند مستوى 4002.02 نقطة، وبلغ حجم التداول 55.9 مليون سهم بقيمة 12.01 مليون ريال، فيما ربح رأس المال السوقي 70.12 مليون ريال ليصل إلى مستوى 21.597 مليار ريال.

وتصدر الأسهم المرتفعة "مسقط للتمويل" بنسبة 4.48%، أعقبه سهم "الوطنية لمنتجات الألومنيوم" بنسبة 4.07%، يليه سهم "بنك ظفار" بنسبة 4.03%، فيما تصدر الأسهم المتراجعة سهم "مطاحن صلالة" بنسبة 10%، أعقبه سهم "التأمين الأهلية" بنسبة 9.7%، يليه سهم "النهضة للخدمات" بنسبة 6.16%.