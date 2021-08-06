شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أسعار الفضة بأكثر من 3% بفعل قوة الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الجمعة على نحو حاد نتيجة ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية في أعقاب صدور تقرير الوظائف الشهري.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 843 ألف وظيفة خلال شهر يوليو/تموز الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى إضافة 870 ألف وظيفة في نفس الفترة.



هذا، وأظهر تقرير الوظائف أيضا انخفاض معدل البطالة إلى 5.4% في الشهر الماضي من 5.9% في يونيو/حزيران بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض المؤشر عند 5.7%.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 17:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.8 نقطة وفي حين سجل أقل مستوى عند 92.2 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، هبطت العقود الفورية للفضة بحلول الساعة 18:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.7% إلى 24.36 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 25.2 دولار في حين سجل أقل سعر عند 24.2 دولار.