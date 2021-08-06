شكرا لقرائتكم خبر عن الين ينخفض بضغط من قوة الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الين أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل قوة الدولار الأمريكي بعد تقرير الوظائف بالإضافة إلى صدور بيانات يابانية ضعيفة.



وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن أن مؤشر إنفاق الأسر في اليابان انخفض بنسبة 5.1% خلال الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع بنسبة 0.1%.



وانخفض أيضا متوسط دخل المواطنين في اليابان بنسبة 0.1% خلال يوليو/تموز على خلاف توقعات بارتفاع نسبته 1%.



وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 843 ألف وظيفة خلال شهر يوليو/تموز الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى إضافة 870 ألف وظيفة في نفس الفترة.



وأظهر تقرير الوظائف أيضا انخفاض معدل البطالة إلى 5.4% في الشهر الماضي من 5.9% في يونيو/حزيران بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض المؤشر عند 5.7%.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 18:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 110.2، وسجل أعلى سعر اليوم عند 110.3 في حين سجل أقل سعر عند 109.7.