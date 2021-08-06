شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أسعار الذهب بنسبة 2.5% بعد بيانات الوظائف وصعود الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة بشكل ملحوظ في ظل ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وأيضا عقب صدور تقرير الوظائف الشهري.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 843 ألف وظيفة خلال شهر يوليو/تموز الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى إضافة 870 ألف وظيفة في نفس الفترة.



هذا، وأظهر تقرير الوظائف أيضا انخفاض معدل البطالة إلى 5.4% في الشهر الماضي من 5.9% في يونيو/حزيران بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض المؤشر عند 5.7%.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 17:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.8 نقطة وفي حين سجل أقل مستوى عند 92.2 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 17:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.5% إلى 1763.7 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1807 دولارات وأقل سعر عند 1759.9 دولار.