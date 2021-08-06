شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يوسع مكاسبه بعد تقرير الوظائف الشهري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة، ووسع مكاسبه مدعوما ببيانات تقرير الوظائف الشهري القوية والتي تجاوزت توقعات المحللين، كما تعكس مدى النمو المتواصل والتعافي المستمر لسوق العمل الأمريكي من تداعيات جائحة كورونا.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 843 ألف وظيفة خلال شهر يوليو/تموز الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى إضافة 870 ألف وظيفة في نفس الفترة.



وأظهر تقرير الوظائف أيضا انخفاض معدل البطالة إلى 5.4% في الشهر الماضي من 5.9% في يونيو/حزيران بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض المؤشر عند 5.7%.



هذا، وتستمر الجهود على مستوى العالم من أجل مكافحة تفشي فيروس كورونا لا سيما مع ظهور سلالة المتحور "دلتا" الأكثر فتكا.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 17:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.8 نقطة وفي حين سجل أقل مستوى عند 92.2 نقطة.