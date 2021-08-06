شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتحول مجددا إلى الانخفاض نتيجة قوة الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة متخلية عن المكاسب التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة، وذلك في ظل ارتفاع ملحوظ للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



كان النفط قد تلقى دعما اليوم من حدث الهجوم على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان الأسبوع الماضي مما أدى تصاعد التوترات في منطقة الخليج خاصة أن أصابع الاتهام تتجه نحو إيران.



كانت إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت أول أمس عن ارتفاع مخزونات الخام في أمريكا بنحو 3.6 مليون برميل إلى 439.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 2.9 مليون برميل.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 17:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.8 نقطة وأقل مستوى عند 92.2 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 17:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 68.4 دولار للبرميل.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.6% إلى 70.8 دولار للبرميل.