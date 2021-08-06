شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض بعد صعود البطالة على غير المتوقع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة في أعقاب صدور بيانات التوظيف الكندية المخيبة للآمال.



وأعلنت وزارة العمل الكندية اليوم إضافة الاقتصاد 94 ألف وظيفة خلال شهر يوليو/تموز الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى إضافة 148.5 ألف وظيفة.



وشمل تقرير الوظائف أيضا ارتفاع معدل البطالة في كندا إلى 7.5% في يوليو/تموز من 7.8% في يونيو/حزيران بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض المؤشر عند 7.4%.



بالمقارنة، أعلنت وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 843 ألف وظيفة خلال شهر يوليو/تموز الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى إضافة 870 ألف وظيفة في نفس الفترة.



وأظهر تقرير الوظائف أيضا انخفاض معدل البطالة في أمريكا إلى 5.4% في الشهر الماضي من 5.9% في يونيو/حزيران بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض المؤشر عند 5.7%.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.7961، وسجل أعلى سعر عند 0.8005 في حين سجل أقل سعر عند 0.7948.