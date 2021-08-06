شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا ترتفع في أفضل أداء أسبوعي خلال 5 شهور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي عند الإغلاق اليوم الجمعة، مسجلة أفضل أداء أسبوع لها منذ منتصف مارس آذار بدعم سلسلة من نتائج الأعمال الفصلية القوية، ومع دفع الآمال في انتعاش أوسع نطاقا للشراء في القطاعات المرتبطة بالاقتصاد.

وحقق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفاعا قياسيا للمرة الخامسة على التوالي، ليزيد 1.8 بالمئة خلال الأسبوع، منهيا إياه عند 469.97 نقطة.

وكانت أسهم البنوك هي الأفضل أداء هذا الأسبوع، إذ ربحت 4.4 بالمئة بعد أن عززت المؤشر تقارير الأرباح الإيجابية من بنوك كبرى منها إتش.إس.بي.سي وسوسيتيه جنرال.

كما ارتفع القطاع اثنين بالمئة تقريبا اليوم، متجاوزا نظرائه الإقليميين مع ارتفاع عوائد السندات الألمانية والخزانة الأمريكية على خلفية بيانات الوظائف القوية في الولايات المتحدة.

وكانت أسهم شركات الطاقة من بين الأسهم الأفضل أداء هذا الأسبوع، إذ ارتفعت 3.6 بالمئة بعد أن دفعت الأرباح القوية وتوقعات انتعاش النشاط الاقتصادي هذا العام عمليات الشراء.

أبلغ الثلثان من إجمالي الشركات المدرجة على ستوكس 600 حتى الآن نتائج أعنالها، وتجاوز 67 بالمئة منها تقديرات الأرباح، وفقا لبيانات رفينيتيف آي.بي.إي.إس.

لكن بيانات أظهرت اليوم انخفاض الإنتاج الصناعي الألماني بشكل غير متوقع مرة أخرى في يونيو حزيران، مما يشير إلى أن اضطرابات سلاسل التوريد الناجمة عن الجائحة من المرجح أن تستمر في الوقت الحالي.