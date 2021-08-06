شركات طيران روسية تحصل على تصاريح إجراء رحلات جوية إلى المنتجعات المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن وكالة النقل الجوي الفيدرالية في روسيا أصدرت تصاريح لثماني شركات طيران روسية، ما سيسمح لها بإجراء رحلات منتظمة إلى المنتجعات السياحية المصرية في الغردقة وشرم الشيخ.

وقالت القناة، عبر موقعها الإلكتروني، إنه تم منح هذه التصاريح لثماني شركات وهي: "إيروفلوت" و"بابيدا" و"راسيا" و "S7" و "Smartavia" و"Ural Airlines" و"Nordwind" و"Azur Air".

وفي الثامن من يوليو الماضي، أصدرت روسيا قراراً برفع الحظر عن رحلات الطيران العارض من وإلى مصر، وذلك بعد صدور مرسوم رئاسي من الكرملين في هذا الصدد، وهو ما رحبت به مصر.

وأكدت مصر أن هذا القرار يعكس قوة العلاقات المصرية الروسية على كافة الأصعدة، والتي تشهد زخماً في مختلف المجالات.