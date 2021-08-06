شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية التداولات بعد تقرير الوظائف القوي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الجمعة عقب صدور تقرير الوظائف الشهري الذي سجل بيانات قوية.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 843 ألف وظيفة خلال شهر يوليو/تموز الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى إضافة 870 ألف وظيفة في نفس الفترة.



وأظهر تقرير الوظائف أيضا انخفاض معدل البطالة إلى 5.4% في الشهر الماضي من 5.9% في يونيو/حزيران بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض المؤشر عند 5.7%.



هذا، وتستمر الجهود على مستوى العالم من أجل مكافحة تفشي فيروس كورونا لا سيما مع ظهور سلالة المتحور "دلتا" الأكثر فتكا.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 115 نقطة) إلى 35178 نقطة، وصعد مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 5 نقاط) إلى 4434 نقطة، في حين انخفض "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 55 نقطة) إلى 14839 نقطة.