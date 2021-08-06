شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتفع رغم صعود العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الجمعة رغم صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ومع متابعة تطورات جائحة كورونا.



تجدر الإشارة إلى أن استهلاك الصين – أكبر مستهلك للمعدن الصناعي على مستوى العالم – ارتفع إلى مستوى قياسي من النحاس المكرر بلغ 4.67 مليون طن خلال العام الماضي رغم جائحة كورونا.



وفي العام الجاري، تباطأ استهلاك الصينيين من النحاس المكرر بانخفاض نسبته 10% خلال النصف الأول من العام الجاري، وتراجع إجمالي الاستهلاك أدنى 300 ألف طن خلال كل من مايو/أيار ويونيو/حزيران.



ومع ذلك، تسارعت وتيرة استيراد الصين من النحاس بنسبة 91% خلال النصف الأول من العام الجاري مسجلة 821 ألف طن على أساس سنوي.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 13:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.2 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 4.38 دولار للرطل.