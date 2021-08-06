هبوط كبير في أسعار الذهب بمصر بسبب الدولار

الشارقة - اميمة ياسر -

هبطت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، الجمعة، وذلك بعد تراجع المعدن الأصفر عالمياً مع قوة الدولار.

وفي تصريحات لموقع "مصراوي"، قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع 6 جنيهات، ليسجل 788 جنيهًا مقابل 794 جنيهًا أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 675.4 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 900.6 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6304 جنيهات.

وفي وقت سابق، أكد نجيب أن أسعار الذهب بالسوق المحلي مازالت مناسبة للشراء، خاصة في ظل توقعاته بحدوث ارتفاعات في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وعن حالة السوق خلال الفترة الأخيرة، أوضح نجيب أن حالة البيع والشراء بالسوق تتسم بالهدوء منذ فترة.

وأشار سكرتير عام شعبة الذهب إلى أن التجار يأملون في تحرك المبيعات بالسوق خاصة أن عيد الأضحى الماضي لم ينجح في تنشيط السوق كما كان متوقعا.