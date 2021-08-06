شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تتراجع 11 جنيها وعيار 21 يسجل 778 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، تراجعا كبيرا بحوالى 11 جنيها للجرام بعد هبوط صباحا بقيمة 5 جنيهات في سوق الصاغة بمصر ليصبح إجمالى هبوط الذهب في مصر 16 جنيها للجرام على خلفية تراجع كبير للذهب عالمياً.

تراجع ملحوظ في سعر الذهب على المستوى العالمي لتسجل الأونصة سعر دون 1765 دولارا، وهو ما أدى إلى هبط عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 789 جنيها إلى 778 جنيها للجرام.

سعر الذهب في مصر اليوم

عيار 18 يسجل 667 جنيها

عيار 21 يسجل 778 جنيها

عيار 24 يسجل 889 جنيه

الجنيه الذهب 6224 جنيها

أونصة الذهب 1764 دولار.

وكان بنك أوف أميركا الجمعة 6 أغسطس، قال إن المستثمرين ساعوا إلى الملاذات الآمنة في الأسبوع الفائت، ليقوموا بضخ المال في النقد والذهب والسندات، بينما تخارجوا من أسهم الأسواق الناشئة.

وهبط الذهب الجمعة 6 أغسطس، ليقبع قرب المستوى المهم البالغ 1800 دولار للأونصة، إذ تعرض لضغوط من الدولار الأقوى.

ويغلق سوق الذهب عالمياً تداولاته هذا الأسبوع في ساعة متأخرة من مساء اليوم الجمعة 6 اغسطس 2021 وسط ترقب لعدد من التقارير والأحداث والبيانات الاقتصادية، التي من شأنها إحداث تغير جديد في سعر الذهب.