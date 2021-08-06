شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم 6-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 6-8-2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر1 يورو 4.43 ريال سعودى، مقابل سعره أمس كان بـ 4.44 ريال سعودى، وسجل 1جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، ودولار أسترالى 2.77 ريال سعودى.

اما عن أسعار العملات فى مصر سجلت اليوم استقرارا أمام الجنيه المصرى، وبلغ سعر الدولار 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ثباتا عند 18.48 للشراء، 18.65 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، نظرا لعدم وجود تعاملات بالبنوك خلال العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت.





وجاءت أسعارالعملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.

سجل 1 يورو نحو 4.43 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه استرليني نحو 5.22 ريال سعودي.

سجل 1 دولار كندي نحو 3.00 ريال سعودي.

سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.77 ريال سعودي .

سجل 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه مصري نحو 0.24 ريال سعودي.

سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي.

سجل 1 دينار بحريني نحو 9.95 ريال سعودي.

سجل 1 دينار كويتي نحو 12.48 ريال سعودي.

أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 217.15 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:





سعر الذهب عيار 24بنحو 217.15 ريال بما يعادل 57.90$ سعر الذهب عيار 22بنحو 199.06 ريال بما يعادل 53.08$ سعر الذهب عيار 21بنحو 190.01 ريال بما يعادل 50.67$ سعر الذهب عيار 18بنحو 162.87 ريال بما يعادل 43.43$ سعر الذهب عيار 14بنحو 126.67 ريال بما يعادل 33.78$ سعر الذهب عيار 12بنحو 108.58 ريال بما يعادل 28.95$ سعر أوقية الذهببنحو 6,753 ريال بما يعادل 1,801$ سعر جنيه الذهببنحو 1,520 ريال بما يعادل 405.33$ سعر كيلو الذهببنحو 217,151 ريال بما يعادل 57,904$