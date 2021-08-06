شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 6-8-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الجمعة، الموافق 6-8-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك نظرا لعدم وجود تعاملات بالبنوك خلال العطلة الأسبوعية فى السوق المحلية، مسجلا ثباتا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وسجل فى بنك الاسكندرية ليسجل 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل سجل سعر اليورو استقرارا أمام الجنيه المصرى، نظرا لموافقة اليوم الجمعة 6-8-2021، لأول أيام العطلة الأسبوعية للبنوك والتى تتوقف خلالها التعاملات المصرفية، ليسجل فى البنك الأهلى المصري 18.49جنيه للشراء، و18.62جنيه للبيع، أما فى بنك مصر سجل 18.49جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى: ​سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.25 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.