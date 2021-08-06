شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف بأسعار النفط وبرنت يسجل 71.76دولار و 69.49 للخام الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم،71.76 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت،كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.49 دولار للبرميل .

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الجمعة ارتفعت بشكل طفيف مقارنة بمعدلات أمس ،لكنها في طريقها نحو تحقيق أكبر انخفاض أسبوعي منذ شهر مارس الماضي.

واتفق كبار منتجي النفط في اجتماع ل "أوبك"، على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من أغسطس .

وسجلت أسعار النفط الخام مكاسب أسبوعية هي الثانية لها علي التوالي بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث ارتفعت عقود خام برنت بنسبة 3% مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 2.6%.