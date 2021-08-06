شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يقفز لأعلى مستوى فى أسبوع قبل بيانات الوظائف الشهرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لأعلى مستوى فى أسبوع مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ، حيث لا يزال تركيز المستثمرين مستمرا على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بعد تصريحات نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي ، والتي عززت احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة ،ولإعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات الوظائف الجديدة التي أضافها أكبر اقتصاد فى العالم خلال الشهر الماضي.

زاد مؤشر الدولار بنسبة 0.2 % إلى مستوى 92.45 نقطة الأعلى منذ 28 تموز/يوليو الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.26 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 92.26 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بأقل من 0.1% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس.

قال نائب مجلس الاحتياطي الاتحادي"ريتشارد كلاريدا" إن شروط رفع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة قد يتم الوفاء بها فى أقرب وقت فى أواخر عام 2022.

عززت تلك التصريحات من احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية ،ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات هامة عن سوق العمل الأمريكي ، خاصة بيانات الوظائف بالقطاعات غير الزراعية خلال تموز/يوليو.

وقال الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي ،إنه مستمر فى دعم الاقتصاد حتى تتحقق أهداف التوظيف والتضخم ، لذلك البيانات شديدة الإيجابية سوف توسع مكاسب العملة الأمريكية الحالية مقابل سلة من العملات العالمية.

تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 870 ألف وظيفة جديدة خلال تموز/يوليو بالمقارنة مع إضافة 850 ألف وظيفة في حزيران/يونيو ،مع انخفاض معدل البطالة إلى مستوي 5.7% من مستوي 5.9% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاع 0.3% بنفس القراءة السابقة.