شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تهبط لأدنى مستوى فى أسبوعين قبل بيانات سوق العمل الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبطت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لأدنى مستوى فى أسبوعين ،لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالية ، قبل صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة.

انخفضت أسعار الفضة بنسبة 0.8% إلى مستوي 24.95$ الأدنى منذ 28 تموز/يوليو الماضي ، من مستوي الافتتاح عند 25.15$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 25.20$.

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.9% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل طلب الطلب على أصول الملاذات الآمنة ، بالتزامن مع مخاوف الطلب الفعلي فى الصين أكبر مستهلك للمعادن والسلع فى العالم.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.2% ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع عند 92.43 نقطة ، عاكسا صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الصعود فى ظل تجدد عمليات شراء الدولار كأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة ، بعدما عززت تصريحات نائب البنك الفيدرالي الاتحادي ، احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

قال "ريتشارد كلاريدا" إن شروط رفع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة قد يتم الوفاء بها فى أقرب وقت فى أواخر عام 2022.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات هامة عن سوق العمل الأمريكي ، خاصة بيانات الوظائف بالقطاعات غير الزراعية خلال تموز/يوليو.

وقال المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي ،إنه مستمر فى دعم الاقتصاد حتى تتحقق أهداف التوظيف والتضخم ، لذلك البيانات شديدة الإيجابية سوف توسع مكاسب العملة الأمريكية الحالية مقابل سلة من العملات العالمية.

تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 870 ألف وظيفة جديدة خلال تموز/يوليو بالمقارنة مع إضافة 850 ألف وظيفة في حزيران/يونيو ،مع انخفاض معدل البطالة إلى مستوي 5.7% من مستوي 5.9% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاع 0.3% بنفس القراءة السابقة.