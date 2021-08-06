شكرا لقرائتكم خبر عن جولد مان ساكس يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل – 06-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جولد مان ساكس (GS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.70% ليكسب السهم نحو 6.44 نقطة ويستقر على سعر 384.30 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 392.30 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد