شكرا لقرائتكم خبر عن هوم ديبوت يعاود الارتفاع – تحليل – 06-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم هوم ديبوت (HD) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.85% بما يعادل 2.80 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 333.11 دولار.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 324.30، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 345.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد