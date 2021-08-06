شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يرتفع على استحياء – تحليل – 06-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم آي بي إم (IBM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.01% بما يعادل 0.01 نقطة ويستقر على سعر 142.77 دولار، ليحاول السهم بهذا الارتفاع التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 143.00، ليستهدف بعدها أولى مستويات المقاومة عند 148.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه