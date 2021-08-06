شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 789 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر
سعر الذهب في مصر اليوم
عيار 18 يسجل 677 جنيها
عيار 21 يسجل 789 جنيها
عيار 24 يسجل 902 جنيه
الجنيه الذهب 6312 جنيها
أونصة الذهب 1797 دولار.
ويغلق سوق الذهب عالمياً تداولاته هذا الأسبوع في ساعة متأخرة من مساء اليوم الجمعة 6 اغسطس 2021 وسط ترقب لعدد من التقارير والأحداث والبيانات الاقتصادية، التي من شأنها تحديد مصير أسعار الذهب وتساهم في صعود وهبوط مؤشر الأسعار.
وتترقب الأسواق اليوم الجمعة 6 أغسطس، محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الأسترالي.
وخطاب برودبينت نائب محافظ بنك انجلترا وإعلان التغير في التوظيف ومعدل البطال الكندي والتغير في التوظيف ومعدل البطالة في الولايات المتحدة ومتوسط أجر الساعة في الولايات المتحدة ومؤشر مديري المشتريات الكندي.
سعر الذهب هذا الأسبوع سجل تغيرات عدة لكنه ظل فوق 1800 دولار فيما عدا بعض جلسات التداول نزل سعر الأونصة لمستويات 1798 دولار لكنه بيانات اقتصادية أمريكية غيرت مصير الأسعار لأكثر من جلسة.