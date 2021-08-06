شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 789 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبطت أسعار الذهب اليوم الجمعة 5 جنيهات في سوق الصاغة بمصر، وذلك بسبب تراجع ملحوظ في سعر الذهب على المستوى العالمي لتسجل الأونصة سعر دون 1800 دولار، حيث هبط عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 794 جنيها إلي 789 جنيها للجرام.





سعر الذهب في مصر اليوم

عيار 18 يسجل 677 جنيها

عيار 21 يسجل 789 جنيها

عيار 24 يسجل 902 جنيه

الجنيه الذهب 6312 جنيها

أونصة الذهب 1797 دولار.

ويغلق سوق الذهب عالمياً تداولاته هذا الأسبوع في ساعة متأخرة من مساء اليوم الجمعة 6 اغسطس 2021 وسط ترقب لعدد من التقارير والأحداث والبيانات الاقتصادية، التي من شأنها تحديد مصير أسعار الذهب وتساهم في صعود وهبوط مؤشر الأسعار.

وتترقب الأسواق اليوم الجمعة 6 أغسطس، محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الأسترالي.

وخطاب برودبينت نائب محافظ بنك انجلترا وإعلان التغير في التوظيف ومعدل البطال الكندي والتغير في التوظيف ومعدل البطالة في الولايات المتحدة ومتوسط أجر الساعة في الولايات المتحدة ومؤشر مديري المشتريات الكندي.

سعر الذهب هذا الأسبوع سجل تغيرات عدة لكنه ظل فوق 1800 دولار فيما عدا بعض جلسات التداول نزل سعر الأونصة لمستويات 1798 دولار لكنه بيانات اقتصادية أمريكية غيرت مصير الأسعار لأكثر من جلسة.