شكرا لقرائتكم خبر عن 2.314 مليار دولار اسثمارات أجنبية ومشتركة لعمليات تنمية حقول البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، عن أن حجم استثمارات الشركات الأجنبية والمشتركة التابعة للهيئة العامة للبترول، لعمليات تنمية الحقول البترولية بلغت حوالي 2.314 مليار دولار خلال العام الماضي 2020 .

وأضاف المصادر لـ"الخليج 365"، أن تلك الاستثمارات كان لها دور فى زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطى البترولى.

يذكر أن تم تنفيذ 45 مشروعاً لتنمية حقول إنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام خلال السنوات السبع الماضية بواقع29 مشروع لتنمية حقول الغاز و 16 مشروعاً للزيت الخام باستثمارات إجمالية حوالى 4ر34 مليار دولار.

وبلغ إجمالى الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2020 أكثر من 76 مليون طن مكافئ (حوالي 6ر29 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 3ر45 مليون طن غاز طبيعى، و2ر1 مليون طن بوتاجاز) وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير والشركات الاستثمارية ،كما تم توقيع (22) اتفاقية للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية بحد أدنى للاستثمارات حوالى 6ر1 مليار دولار وبإجمالى منح توقيع 139 مليون دولار لحفر 74 بئراً.