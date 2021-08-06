شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الجمعة 6-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر اليورو استقرارا أمام الجنيه المصرى، نظرا لموافقة اليوم الجمعة 6-8-2021، لأول أيام العطلة الأسبوعية للبنوك والتى تتوقف خلالها التعاملات المصرفية، ليسجل فى البنك الأهلى المصري 18.49جنيه للشراء، و18.62جنيه للبيع، أما فى بنك مصر سجل 18.49جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.52 جنيه للشراء. وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.52 جنيه للشراء. 18.65 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 18.48 جنيه للشراء. 18.65 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك مصر18.48 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك مصر18.48 جنيه للشراء. 18.63 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.48 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.48 جنيه للشراء. 18.63 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك البركة 18.51 جنيه للشراء. 18.68 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.51 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.51 جنيه للشراء. 18.67 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.54 جنيه للشراء. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.54 جنيه للشراء. 18.64 جنيه للبيع.