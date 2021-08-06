الاقتصاد

أسعار الخضروات اليوم.. الملوخية 2-3 جنيه للكيلو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم.. الملوخية 2-3 جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

واستقرت  أسعار الطماطم بين 1.5-2.5 جنيها للكيلو،  وأسعار الملوخية تتراوح بين  2-3 جنيهات للكيلو ،بينما تراوح سعر الخيار البلدى يتراوح بين 2-4 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 3-6 جنيهات للكيلو.

 

وتراوحت أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه، الفاصوليا 7-17 جنيها للكيلو، الكوسة 2.5-6 جنيهات، الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو.   

 

سجلت البطاطس 2.5-6 جنيهات، و البامية 5-9 جنيها للكيلو،للكيلو، وتراوح سعر الفلفل ألوان بين 10- 20جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، سعر القلقاس 3-6 جنيهات للكيلو.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا