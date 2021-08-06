شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم.. الملوخية 2-3 جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واستقرت أسعار الطماطم بين 1.5-2.5 جنيها للكيلو، وأسعار الملوخية تتراوح بين 2-3 جنيهات للكيلو ،بينما تراوح سعر الخيار البلدى يتراوح بين 2-4 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 3-6 جنيهات للكيلو.

وتراوحت أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه، الفاصوليا 7-17 جنيها للكيلو، الكوسة 2.5-6 جنيهات، الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو.

سجلت البطاطس 2.5-6 جنيهات، و البامية 5-9 جنيها للكيلو،للكيلو، وتراوح سعر الفلفل ألوان بين 10- 20جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، سعر القلقاس 3-6 جنيهات للكيلو.