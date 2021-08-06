الاقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الجمعة تتراوح بين 26-30 جنيها للكيلو

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القاهرة - سامية سيد -  

سجلت الدواجن المزارع 24-25 جنيهًا للكيلو في المزرعة، في حين بلغ سعر المستهلك بين 26-30 جنيهًا للكيلو، أسعار الدواجن المجمدة الدجاجة وزن 1 كجم صافي 39-42 جنيها، وسعر الدواجن الساسو عند سجلت40 جنيها. 

 

وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو، أسعار الدواجن البلدى 30جنيها للكيلو في المزرعة ،وتراوح سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو. 

 

وأما أسعار البيض، سجلت كرتونة البيض الأبيض 40.5 جنيها في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 44 -47 جنيها للكرتونة، والبيض البلدى 43 جنيها في المزرعة 46-49 جنيهًا للكرتونة سعر المستهلك.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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