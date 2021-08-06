شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 06-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار مزيد من الميل الهابط ليختبر حاجز 1.1800، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط، والذي يستهدف مستوى 1.1780 كمحطة رئيسية أولى، مع التذكير بأن كسره سيدفع السعر إلى 1.1700 على المدى القريب، بينما يمثل الثبات دون 1.1888 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1740 والمقاومة 1.1880

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط