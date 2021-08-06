شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 06-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية إضافية ليستقر فوق 71.20، مما يجعلنا نفضّل التوقف على الحياد بشكل مؤقت إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة لهذا المستوى، حيث إن تأكيد الثبات فوقه سيقود السعر لتحقيق مكاسب إضافية واختبار مستوى 72.75 كمحطة إيجابية أولى، بينما يحتاج للتداول دون 71.20 للعودة إلى المسار الهابط الذي تبدأ أهدافه باختبار مستوى 69.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 69.70 والمقاومة 72.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط