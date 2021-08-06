شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 06-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بإيجابية ليهاجم مستوى 69.25، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد الاختراق سيوقف السيناريو التصحيحي الهابط ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع وزيارة مستوى 71.05 مبدئياً، بينما يحتاج السعر للتماسك دون 69.25 لاستئناف الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 67.45.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 67.45 والمقاومة 70.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط