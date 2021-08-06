شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتخلى عن ذروة قياسية بفعل عمليات جني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة لتتخلي عن مستوياتها القياسية التي سجلتها بالجلسة السابقة ، على وشك تكبد أول خسارة فى غضون الخمس جلسات الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة انتظارا لبيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بحوالي 0.2% حتى الساعة 08:37 بتوقيت غرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.4%، فى رابع مكسب يومي على التوالي ،وسجل مستوى قياسي جديد عند 470.23 نقطة ، مع توالي إفصاح كبرى الشركات والبنوك عن نتائج أرباح تفوق التقديرات خلال الربع الثاني.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، بفعل نشاط عمليات البيع لحجز الأرباح ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 0.5% ، بعد تطورات سلبية عن السلالة "دلتا" شديدة العدوى من فيروس كورونا ،و التي تنتشر سريعا فى اليابان والصين .

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بنسبة 0.1% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.6% ، بفضل نتائج أعمال الشركات والبنوك.

تنتظر الأسواق فى وقت لاحق اليوم ،بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ،خاصة الوظائف الجديدة التي أضافها أكبر اقتصاد فى العالم خلال تموز/يوليو ، البيانات السلبية سوف تؤثر كثيرا على احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية الأمريكية ،وبالتالي سوف ترتفع شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، تركيزا على شراء الأصول ذات العائد المرتفع ،وعلى رأسها الأسهم والسندات.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.2% ،وفى فرنسا نزل مؤشر كاك 40 بحوالي 0.2% ،وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بأقل من 0.1% ، وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 قرابة 0.3% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا.