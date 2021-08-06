شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل أدنى مستوى فى أسبوع قبل بيانات الوظائف الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوع ، تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، وذلك قبل صدور بيانات هامة عن الوظائف الأمريكية الجديدة خلال تموز/يوليو.

انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.4% إلى 1,797.1$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,804.57$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,804.85$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب"تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.4% ، فى رابع خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، فى ظل تباطؤ الطلب على المعدن كملاذ آمن.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.1% ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع عند 92.36 نقطة ، عاكسا صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الصعود فى ظل تجدد عمليات شراء الدولار كأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة ، بعدما عززت تصريحات نائب مجلس الاحتياطي الاتحادي ، احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

قال "ريتشارد كلاريدا" إن شروط رفع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة قد يتم الوفاء بها فى أقرب وقت فى أواخر عام 2022.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات هامة عن سوق العمل الأمريكي ، خاصة بيانات الوظائف بالقطاعات غير الزراعية خلال تموز/يوليو.

وقال الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي ،إنه مستمر فى دعم الاقتصاد حتى تتحقق أهداف التوظيف والتضخم ، لذلك البيانات شديدة الإيجابية سوف توسع مكاسب العملة الأمريكية الحالية مقابل سلة من العملات العالمية ،وتنحدر أسعار الذهب لمستويات أدنى جديدة.

تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 870 ألف وظيفة جديدة خلال تموز/يوليو بالمقارنة مع إضافة 850 ألف وظيفة في حزيران/يونيو ،مع انخفاض معدل البطالة إلى مستوي 5.7% من مستوي 5.9% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاع 0.3% بنفس القراءة السابقة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بحوالي 0.36 طن متري ،لينزل الإجمالي إلى 1,027.61 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 26 تموز/يوليو الماضي.