شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تواصل التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى أسبوعين ، بفعل تنامي مخاوف أن تؤثر التوترات فى منطقة الخليج العربي على الإمدادات من أكبر منطقة منتجة للنفط فى العالم ، لكن تظل الأسعار بصدد تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ آذار/مارس الماضي ، مع تزايد القلق حول تسارع انتشار السلالة "دلتا" من فيروس كورونا وتراجع مستويات الطلب العالمي مرة أخرى.

ارتفع الخام الأمريكي بأكثر من 0.8% إلى مستوي 69.70$ ، من مستوى الافتتاح عند 69.12$، و سجل أدنى مستوي عند 68.90$ ،وصعد خام برنت قرابة 1.1 % إلى مستوي 71.92$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 71.18$ ، وسجل أدنى مستوي عند 71.08$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.6% ، فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى أسبوعين عند 67.63$ للبرميل ،وصعد خام برنت بنسبة 1.4% ، بعدما سجل مستوي 69.77$ للبرميل الأدنى منذ 21 تموز/يوليو الماضي.

أدى الهجوم على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان الأسبوع الماضي إلى تصاعد التوترات مرة أخرى بين القوى العالمية وإيران ، بالرغم من نفي طهران أي علاقة لها بهذا الهجوم الذي أسفر عن قتل اثنان من أفراد طاقم السفينة.

واتهمت إسرائيل إيران بالوقوف خلف الهجوم على ناقلات النفط ، الأمر الذي زاد التوترات عبر الحدود بين إسرائيل وعناصر موالية لطهران بالأراضي اللبنانية ، حيث قصفت طائرات إسرائيلية مواقع لإطلاق صواريخ فى لبنان بالأمس الخميس ردا على إطلاق صاروخين باتجاه إسرائيل من الحدود اللبنانية.

أدت تلك التوترات إلى تنامي المخاوف حيال سلامة حركة الملاحة فى الخليج العربي ، وتأثيرها على الإمدادات من أكبر منطقة منتجة للنفط فى العالم.

وعلى صعيد كامل تعاملات الأسبوع الجاري ،فأسعار النفط العالمية منخفضة بمتوسط 5% ، على وشك تكبد أول خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ آذار/مارس الماضي .

زاد القلق كثيرا بالسوق حول تسارع انتشار السلالة "دلتا" من فيروس كورونا فى كثير من الدول الكبرى وتراجع مستويات الطلب العالمي مرة أخرى.

تستعد اليابان لتوسيع قيود الإغلاق والطوارئ لتشمل المزيد من المحافظات ،وفرضت الصين بالفعل قيودا فى بعض المدن وألغت الرحلات الجوية ،وفى الولايات المتحدة ارتفعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا إلى أعلى مستوى لها فى ستة أشهر.