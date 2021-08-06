شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أسبوع قبل بيانات الوظائف الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم السادس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع ، فى ظل تجدد عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، بعد تصريحات نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي ، والتي عززت احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة ،ولإعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات الوظائف الجديدة التي أضافها أكبر اقتصاد فى العالم خلال الشهر الماضي.

انخفض اليورو مقابل الدولار قرابة 0.15% إلى 1.1813$ الأدنى منذ 28 تموز/يوليو الماضي، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1833$،وسجل أعلى مستوى عند 1.1835$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بأقل من 0.1% مقابل الدولار ، فى خامس خسارة يومية على التوالي ، عقب انخفاض طلبات إعانة البطالة فى الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.1% ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع عند 92.36 نقطة ، عاكسا صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الصعود فى ظل تجدد عمليات شراء الدولار كأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة ، بعدما عززت تصريحات نائب مجلس الاحتياطي الاتحادي ، احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

قال "ريتشارد كلاريدا" إن شروط رفع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة قد يتم الوفاء بها فى أقرب وقت فى أواخر عام 2022.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات هامة عن سوق العمل الأمريكي ، خاصة بيانات الوظائف بالقطاعات غير الزراعية خلال تموز/يوليو ، وقال الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي ،إنه مستمر فى دعم الاقتصاد حتى تتحقق أهداف التوظيف والتضخم ، لذلك البيانات شديدة الإيجابية سوف توسع مكاسب العملة الأمريكية الحالية مقابل سلة من العملات العالمية.